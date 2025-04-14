Bungalovda gizli kamera skandalı: 'Sapanca muhafazakar bir toplumdur'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:54

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:54

Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce meydana gelen olayda, İstanbul’dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

"GÜVENİLİR YERLERDE OLUN"

Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., sosyal medyada yaşadığı durumu, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın altısında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdi. Yazıklar olsun size bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, "Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz" yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaştı.

"ALENİ BİR ŞEKİLDE YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam, yaşanan olay sonrasında iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Alaçam, "Maalesef konuyu üzülerek takip ediyoruz. Bayramdan bir gün önce yaşanan bir olay ve adli süreç başlatıldı, işletmeyle ilgili dijital materyaller el koyuldu, teknik analizler yapılıyor. Şu anda kimin suçlu, kamerayı kimin koyduğunu bilmiyoruz, sabotaj dahil tüm imkanları değerlendiriliyor. Ben bir işletmecinin bunu aleni bir şekilde yapabileceğini düşünmüyorum ama böyleyse gerekli cezalandırmalar yapılacaktır. Sapanca yıllardır birçok işletmecimizin alın teri ve emeğiyle turizmde marka haline gelmiştir. Bir olayla bunları yok etmemek gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle genelleme yapılan yorumlar birçok işletmecimizin emeğine saygısızlık olacaktır. Adli süreç neticesinde herkes gerekeni yapacaktır" dedi.

"ORADAKİ OLAYIN DAHA NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Dernek olarak denetimleri arttıracaklarını aktaran Alaçam, "Sapanca’da 5 bin çatı altında bungalov bulunuyor ve bunların 3 bin tanesi derneğimize üye. Biz sadece resmi işletmecileri, bakanlık tarafından belgeleri olanları derneğimize üye alıyoruz. Kendi içimizde bir denetleme sistemimiz var ama bu olaydan sonra bizlerde kendi aramızda huzursuzluk içinde olduk. Çünkü misafirlerimize hep mahremiyet sunduk. Biz de gerekli denetimleri daha sık bir şekilde artıracağız, bir özel ekipler anlaştık tek tek gezdireceğiz. Tek bir yerde olan olay herkese yansımamalı ki oradaki olayın daha ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

"BELLİ GİZLİ KAMERA GİBİ DE DURMUYOR"

Neticenin adli yargılama sonrasında belli olacağını aktaran Alaçam, "Telefonlarımız hiç susmuyor bazı işletmeci arkadaşlarım eski misafirlerinin aradıklarını söylüyorlar. İster istemez bu olay çıkınca ufaktır ama mide bulandırıyor. Hemen tedirginlik oluyor ama müşterilerimiz müsterih olsun. Aslında orada bariz belli gizli kamera gibi de durmuyor. Bir işletmecinin böyle bir şey yapabileceğine inanmak istemiyorum. Bir insan ekmek teknesine bunu yapmaz diye düşünüyorum ama tabii ki kim tarafından konuldu o da çok önemli ve merak konusu. Herkes müsterih olsun Sapanca güvenilir bir turizm destinasyonu olmaya devam edecek. Malum bizi istemeyen bir otel zincirleri ve gruplar var. Biz bunları da değerlendiriyoruz son zamanlarda çok üzerimize geliyorlar. Konunun nereye gideceğini adli yargılamada sonra göreceğiz ama her şey mümkün. Olayın yaşandığı iddia edilen bungalov bizim derneğimiz üyesi değil. Şu anda kimin yaptığı belli değil, suçlu ortada yok dolayısıyla aksiyon alamıyoruz ama şunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim; Sapanca zaten yapı olarak muhafazakar bir toplumdur biz içimizde böyle insanları barındırmayız kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum ama işletmeyle ilgili bir durum varsa da kesinlikle o zihniyetteki insanlar burada faaliyet yürütemeyecek" şeklinde konuştu.

"NETİCEDE ONU BİR BAŞKASI DA ORAYA YERLEŞTİRMİŞ OLABİLİR"

Yaşanan durumun birden çok şekilde ele alındığını belirten Alaçam, "Ödeme yapmamak için gelen misafirler oldu ama böylesi hiç olmamıştı. Benim kafama takılan aleni belli bir kamera orada 3 ampul var ve biri çok bariz belli ve mor bir ışık saçıyor. Herkes şüphelenir zaten bunu görünce. Umarım en yakın zamanda kimin yaptığı ortaya çıkar. Neticede onu bir başkası da oraya yerleştirmiş olabilir ülkede manyak ve psikopat çok kimin ne gaye ile yaklaştığını bilemeyiz. Daha önce bir gün kalmış biri onu oraya takıp uzaktan takip ediyor da olabilir" ifadelerini kullandı.