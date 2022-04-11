BUPAR Araştırma Şirketi, Ankara’da seçmenin nabzını tuttu: Yavaş’a güven artıyor

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Bupar Araştırma ve Danışmanlık şirketinin yerel yönetimlere ilişkin olarak Cumhuriyet’e özel anket çalışmasının ikinci ayağını Ankara oluşturdu. Araştırma, Mart 2019’daki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (ABB) yüzde 51 ile kazanan Mansur Yavaş’a desteğin arttığını gösterdi.

OYU YÜKSELDİ

Araştırmada, 28 Mart-7 Nisan arasında Ankara’da 17 yaş ve üstü 1615 yurttaşla yüz yüze görüşüldü. Ankete katılanlara, “Yavaş ile AKP’den Mehmet Özhaseki bugün tekrar seçime girse kime oy verirsiniz” sorusu soruldu. Yurttaşların yüzde 54.6’sı bu soruya “Yavaş” yüzde 40.1’i ise “Özhaseki” yanıtını verdi. Yüzde 5.3’lük bir kesim ise “Kararsız” olduğunu söyledi.

Yurttaşlara, “Yavaş başarılı mıdır” sorusu yöneltildi. Yüzde 59.5’i “Başarılı”, yüzde 25.7’si “Başarılı değil”, yüzde 9.1’i “Ne başarılı ne değil”, yüzde 5.7’si de “Fikrim yok” yanıtını verdi. Ankette, “Bir belediye başkanı olarak Yavaş’a güveniyor musunuz” sorusu da yer aldı. Yüzde 64.5’i Yavaş’a güvendiğini, yüzde 29.6’sı güvenmediğini belirtirken yüzde 5.9’luk bir kesim ise fikir belirtmedi.

Katılımcılara, “Yavaş hakkında olumsuzluk duydunuz mu” sorusu da yöneltildi. Yüzde 76.7’lik bir kesim bu soruya “Hayır” yanıtını verdi. Yüzde 10.6 “Evet duydum” derken yüzde 12.7’lik bir kesim ise kararsız kaldı.

"YOLSUZLUK YAPMIYOR"

Katılımcılara “Yavaş’ın en beğendiğiniz özellikleri nelerdir” sorusu da yöneltildi. Katılımcılar bu soruya “Efendi, Türk geleneklerine saygılı, sosyal yardımlar yapıyor, partizanlık yapmıyor, belediyede yolsuzluk yapmıyor, gençlere önem veriyor, insanları işten çıkarmıyor, siyasi polemiklere girmiyor” yanıtlarını verdi.

Ankette “ABB’nin 25 yıl sonra CHP’ye geçmesi Ankara için nasıl oldu” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 55.7’si “Daha iyi oldu”, 28.1’i “Daha kötü oldu” yanıtını verdi. Yüzde 8.9 “Değişen bir şey olmadı” dedi.

"DEĞİŞİM İSTEMİ"

BUPAR araştırma şirketi Başkanı Erdal Akaltun, anket sonucuna ilişkin “25 yıldır AKP’de olan ABB Başkanlığı’nı yüzde 51’lik oy ile devralarak göreve gelen Yavaş’a bu halk desteği sürmektedir. Yavaş, üç yıllık görev süresinde yaptıkları ve yapmadıkları ile vatandaşların güvenini kazanmıştır” dedi. Akaltun, şöyle konuştu: “Yavaş’ın siyasal dil kullanmaması en büyük avantajı olmuştur. Sosyal projeler ile öne çıkan, gençler ile sosyal medyadan doğru iletişim dili kullanması kişisel algısını yükseltmiştir. Belediye bütçesini tasarruflu kullanması, eski yönetimin yapmış olduğu yanlış işlerin hukuki takibini yapması karşılık bulmuştur. İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da 2019’da başlayan siyasal değişim talebinin devam ettiği söylenebilir.”