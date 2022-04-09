Mansur Yavaş'tan indirim açıklaması: 'Hemen başlayacağız'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, trafiği rahatlatmak için toplu taşımada indirim talep edeceklerini açıkladı. Yavaş, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 22:11
Mansur Yavaş'tan indirim açıklaması: 'Hemen başlayacağız'
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Toplu taşıma ücretlerinde indirim yapılmasını planladıklarını duyuran Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

  • Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz.
  • Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız.



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