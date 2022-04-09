Mansur Yavaş'tan indirim açıklaması: 'Hemen başlayacağız'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, trafiği rahatlatmak için toplu taşımada indirim talep edeceklerini açıkladı. Yavaş, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Toplu taşıma ücretlerinde indirim yapılmasını planladıklarını duyuran Yavaş, şu ifadeleri kullandı;
- Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz.
- Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız.
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