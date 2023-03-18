BUPaws gönüllülerinden barınağın apar topar tahliyesine tepki: Hayvanlar etkilenir

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 04:00

Yetkililerin “Cumhurbaşkanının talimatı var” diyerek alana girdiklerini belirten gönüllüler, bakıma muhtaç hayvanların olduğu barınağın taşınmasının yavaş yapılması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan BUPaws gönüllüleri, yeni arazinin konutlara çok yakın olduğu için gerekli şartlar sağlanmadan hayvanların orada barınamayacaklarının altını çizdi.

‘TRAVMA YAŞAYABİLİRLER’

Gönüllüler, “Şu an barınağımızdaki aynı şartların sağlandığı takdirde geçmeyi kabul ediyoruz fakat bizim tepkimiz barınağın apar topar tahliye edilmesinde. Bu hayvanlar özel bakım gerektiren hayvanlar ve travma yaşayabilirler” dedi.