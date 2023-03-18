BUPaws gönüllülerinden barınağın apar topar tahliyesine tepki: Hayvanlar etkilenir

Boğaziçi Üniversitesi’nin Hayvan Barınma Merkezi BUPaws’a ait 66 hayvanın bulunduğu barınak, 22 yıldan sonra “İstanbul Fetih Şehitlik Dergâhı”na yakın olması sebebiyle “Fetih Yolu Projesi” yapmak için boşaltılarak üniversitenin şartlı bağışlanan arazisine taşınmak isteniyor.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00
BUPaws gönüllülerinden barınağın apar topar tahliyesine tepki: Hayvanlar etkilenir
Abone Ol google-news

Yetkililerin “Cumhurbaşkanının talimatı var” diyerek alana girdiklerini belirten gönüllüler, bakıma muhtaç hayvanların olduğu barınağın taşınmasının yavaş yapılması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan BUPaws gönüllüleri, yeni arazinin konutlara çok yakın olduğu için gerekli şartlar sağlanmadan hayvanların orada barınamayacaklarının altını çizdi. 

‘TRAVMA YAŞAYABİLİRLER’

Gönüllüler, “Şu an barınağımızdaki aynı şartların sağlandığı takdirde geçmeyi kabul ediyoruz fakat bizim tepkimiz barınağın apar topar tahliye edilmesinde. Bu hayvanlar özel bakım gerektiren hayvanlar ve travma yaşayabilirler” dedi.


BUPaws Barınak

İlgili Haberler

Depremlerin üzerinden bir ay geçti ama yurttaşlar hâlâ barınaklarda yaşıyor

Depremlerin üzerinden bir ay geçti ama yurttaşlar hâlâ barınaklarda yaşıyor
Barınak

Barınak
Ata kemerle defalarca vuran şüpheliye 'barınakta çalışma' cezası

Ata kemerle defalarca vuran şüpheliye 'barınakta çalışma' cezası

En Çok Okunan Haberler