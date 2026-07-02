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'Burada çöp toplayamazsın' deyip temizlik işçisinin burnunu kırdı

'Burada çöp toplayamazsın' deyip temizlik işçisinin burnunu kırdı

2.07.2026 13:42:00
Güncellenme:
DHA
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'Burada çöp toplayamazsın' deyip temizlik işçisinin burnunu kırdı

Samsun’un Atakum ilçesinde temizlik işçisi İ.K.’yi (57) ‘Benim yanımda çöp toplayamazsın’ diyerek burnunu kıran C.E. (32), tutuklandı.
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Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda dün saat 20.00 sıralarında; Atakum Belediyesi Temizlik İşleri’nde görevli İ.K., sahil bandında çöpleri topladığı sırada C.E., ‘Benim yanımda çöp toplayamazsın’ diye bağırdı.

Devamında C.E., İ.K.’yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen İ.K.’nin burnunda kırık tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, C.E.’yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 

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