İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan isimlerin arasında Hamdi Burak Beşer'in de olduğu öğrenildi. Peki, Burak Beşer kimdir? Burak Beşer ne iş yapıyor? Burak Beşer neden gözaltına alındı?

BURAK BEŞER KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burak Beşer, eğitim hayatının büyük bir kısmını yurt dışında geçirdi. Lise ve üniversite eğitimi için uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadı. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Beşer, iş hayatına ilk adımını aile şirketinde attı. Kariyerine sanayi sektöründe başlayan ancak daha sonra yeme-içme sektörüne geçiş yapan Burak Beşer, günümüzde Momo markasıyla tanınıyor.

BURAK BEŞER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ederken; bugün İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha gerçekleştirildi. Bu kapsamda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İş insanı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.