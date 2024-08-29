Burak Keleş isimli şahıs CHP'ye oy veren yurttaşlara küfür etti: Tepki gösterenlere de hakaretler yağdırdı!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 18:36

Güncelleme: 29.08.2024 - 18:36

İstanbul Kartal'da Burak Keleş isimli bir şahıs, CHP'ye oy veren yurttaşlara küfürler savurdu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Keleş, CHP'li Kartal Belediyesi'ni hedef aldığı açıklamasında, "Kartal'ı b.k götürüyor. B.kun içinde yüzelim, bir tane çöpü alıp bir yerden bir yere koyarsak. Bana ne a... koyayım! Oy veren beynini s..... düşünsün. Şimdi s..... gidin, b.okun içinde yüzün" ifadelerini kullanarak küfürler yağdırdı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yurttaşlara küfür eden Burak Keleş için işlem yapılmamasına tepki gösterirken, İzmir'deki sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu anımsattı.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Burhan Keleş, yurttaşlara küfürler savurduğu açıklamasına gelen tepkilere de hakaretle cevap verdi.

Burada da yurttaşlara hakaretler yağdıran Keleş, şunları söyledi:

"Bu memlekette hâlâ çöpler toplanmadığı halde veya herhangi bir sıkıntı çektiğimizde bize savunma politikası çizen embesillerle uğraşıyorum. Siz İzmir'de b.k koklarım yine de CHP'den vazgeçmem diyebilirsiniz, siz İstanbul'da lağım yutarım CHP'den vazgeçmem diyebilirsiniz. Siz bunu diyorsunuz diye ben demek zorunda mıyım?

90 yıldır alışmışsınız milletin dinine, imanına, kitabına, peygamberine, Allah'ına, Kuran'ına, bütün değer yargılarımıza, Cumhurbaşkanımıza, herkese küfür etmeyi; sonra da parası karşılığında anasını satabilecek kadar haysiyetini yitirmiş olan çingene suratlı bankamatik sıçanlarıyla, yok bilmem vatandaşıyla, yok bilmem Zafer Partisi'nin köpekliğini yapan bir sosyal medya kuruluşuyla beni paylaşıp, 'Burak Keleş tutuklansın.' Niye, 'küfür etti.' Lan siz bizim Allah'ımıza, kitabımıza küfür ediyorsunuz. Bir tane küfür ettim, 'Ay bize küfür edildi.' Lan siz 90 yıldır küfür ediyorsunuz."

90 yıldır küfür etmeye alışmış olanlar ne kadar hassassınız:)))



Sizden korkan sizin gibi olsun...



Mükafat Allah'tandır.. pic.twitter.com/zURvfpr0IC — B.urak K.eleş (@Bkmikrofon1) August 29, 2024

ATATÜRK’E YÖNELİK KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu durumun ardından paylaşımın ardından sosyal medyada '#BurakKeleşTutuklansın' hashtag’i altında, Burak Keleş hakkında tutuklama çağrısında bulunuldu.

Tepkiler, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu hatırlatarak, Keleş'in de benzer şekilde cezalandırılması gerektiğini savundu.

Kullanıcılar, Burak Keleş'in CHP seçmenine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik küfürlü paylaşımlarını kınayarak, sosyal medya üzerinden adalet talebinde bulundu.