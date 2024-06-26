AKP'li Ensarioğlu, DEM Partili Beştaş'a TBMM'de hakaret etti

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:50

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:16

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin verdiği 'Çınar–Mazıdağı yangın felaketi sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarının sebep-sonuç ilişkisinin araştırılması' önerisi sırasında tartışma yaşandı. Grup önerisinin görüşmelerinde AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in bir akrabasının belediyelerden usulsüz ihale aldığını iddia etti. Ensarioğlu’nun bu sözleri üzerine tartışma çıktı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit kürsüye gelerek, Ensarioğlu’na yanıt verdi. Kılıç Koçyiğit, şunları söyledi:

"Burada gelip gerçeği çarpıtmak kolay Sayın Ensarioğlu. Sekiz yıl boyunca kayyum atadınız. Sekiz yıl boyunca belediyenin bütün kaynaklarını yandaş müteahhitlerinize, yandaş adamlarınıza yedirdiniz, içirdiniz. Belediyenin envanterinde olan bütün araçları yine götürdünüz başka kurumlara peşkeş çektiniz. Yetmedi, var olan araçları onarmak yerine boş bıraktınız. Yetmiyor her gün kayyumla tehdit ediyorsunuz. 8- 10 tane gece görüşlü helikopter almışsın. Dönüp diyorsun ki benim Mardin'de, Diyarbakır'da yangına müdahale edecek gece görüşlü helikopterim yok. Niye; Muğla'da var, Antalya'da var, İstanbul'da var, Tekirdağ'da var Diyarbakır'da niye yok? Sen Orman Müdürlüğü değil misin? Bu Orman Müdürlüğü'nün Diyarbakır halkına, Mardin halkına karşı sorumluluğu yok mu? Senin valin kimdir, benim milletvekili arkadaşım arıyor da telefonuna çıkmıyor. Kriz koordinasyonu kuruyorsun. Beni milletvekilimi, belediye başkanımı niye davet etmiyorsun? Niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Sosyal medyada akşama kadar Kürt halkına, 'ölün, yanın' diyenler var. Cumhuriyet savcıları sizin emrinizde bir tane soruşturma açtınız mı?"

"KENDİ KAYYUMUNUZU GÖREVDEN ALDINIZ"

AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ise söz alarak “Sekiz yıldır yolsuzluk yapıldığını, belediyenin kaynaklarında usulsuzlük yapıldığını söyledi. Beni kastederek de 'buradaki bir vekil' kamu kaynaklarından faydalanıldığını söyledi. Buyur ispat et dedim, yine söylüyorum. Ayıp mı... Peki senin hangi akraban orada iş yapıyor onu söyle. İsmini söylerim şimdi. İlaçlama firması geçen yıl 17 milyona Diyarbakır'da ilaçlama yapmışken 63 milyona yani dört katına üç kişiye davetiye çıkarmışsınız. Cizre, Viranşehir ve Van Belediyelerini de dört katına bu adama vermişsiniz. Bir firmaya vermişsiniz. Bu paranın da 50 milyonunu peşin vermişsiniz. Yolsuzluk yapan kimmiş, çıkın anlatın o zaman” dedi.

Yeniden söz alan Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise “İşte çarpıtma tam bu. Biz ne dedik, ‘kayyumlarınız yolsuzluk yaptı’ dedik. Siz Mardin kayyumunuzu görevden aldınız. Yolsuzlukları o kadar büyüdü ki siz kendi kayyumunuzu kendiniz görevden aldınız ve kayyuma kayyum atadınız. Biz kayyum yolsuzluklarını konuşuyoruz Ensarioğlu üzerine alınıyor. Demek ki yaran var gocunuyorsun. Köyceğiz'de, Akbelen'de, Kazdağları'nda orman yangınlarında biz oradaydık. Biz halkın olduğu her yerdeyiz ama siz bunu kendinize sorun. 15 yurttaş öldü, öldü. 15 insanımız yandı, kavruldu, kül oldu. Bu sizi niye hiç etkilemiyor ya” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ENSARİOĞLU VE DEM PARTİ'Lİ BEŞTAŞ ARASINDA KAVGA

Daha sonra kürsüye gelen DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ensarioğlu’nun kendisinin adını vermeden basın üzerinde yapılan bir tartışmayı ifade ettiğini belirterek, “Evet ben Diyarbakır'da kayyum olarak atanan valinin yolsuzluk, hırsızlık yaptığını ve Galip Bey’in de millletvekili olarak bunlara dair ilgisini söylemiştim. Ama kendisinin cevabı olayı aydınlatmak yerine, ağzıma almayacağım, bir Kürde, bir erkeğe, bir insana yakışmayacak bir kavram kullandığı için 'senin düzeyine düşmeyeceğim' dedim. Bunu burada kapatıyorum. Bütün Diyarbakır'a soralım; Galip Ensarioğlu'nun kayyum döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım Diyarbakır halkına” dedi. Bu sırada Galip Ensarioğlu, Beştaş’a tepki gösterirken, “İspat etmezsen şerefsizsin” diye bağırdı. Beştaş da “Yine 'şerefsiz' diyorsun. Şerefsiz sensin. Terbiyesiz. Şerefizliğe bak ya” diyerek tepki gösterdi.

DEM Parti ve AKP sıralarından karşılıklıklı bağrışmaların artması üzerine oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.