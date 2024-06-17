Burası kışla değil... Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluşu AVM'de kutlandı, görüntülere tepki yağdı!

Yayınlanma: 17.06.2024 - 00:33

Güncelleme: 17.06.2024 - 00:35

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yıl dönümü kutlamaları için bir alışveriş merkezinin seçilmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Osmaniye'de bir AVM'nin giriş katında başlayan gösteriler, AVM'nin geneline yayılırken, adeta kışlayı andıran manzaralar, yapılan gösteri ile mekanın birbirinden alakasız oluşu nedeniyle tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntülere dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken; yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu.