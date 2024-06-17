Burası kışla değil... Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluşu AVM'de kutlandı, görüntülere tepki yağdı!
Osmaniye'de bir AVM'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yılı kutlandı. Kutlamalar sırasında AVM'nin adeta kışlaya döndürülmesine sosyal medyada tepki yağdı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Jandarma Genel
Komutanlığı'nın 185. yıl dönümü kutlamaları için bir alışveriş merkezinin
seçilmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Osmaniye'de bir AVM'nin giriş katında başlayan gösteriler, AVM'nin geneline yayılırken, adeta kışlayı andıran manzaralar, yapılan gösteri ile mekanın birbirinden alakasız oluşu nedeniyle tepkiyle karşılandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Söz konusu görüntülere dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken; yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu.
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