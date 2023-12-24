Burası Teksas değil İstanbul! Manavda alışveriş yapan kişiye silahlı saldırı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:48

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:48

Beyoğlu Kulaksız’da geçen aylarda yaşanan olayda cadde üzerinde motosikletle seyreden kasklı ve cerrahi maskeli iki şahıs, bir manavı hedef aldı.

5 EL ATEŞ AÇTI

İleriden bir tur atan şahıslardan biri silahını çekerek manava 5 el ateş açtı. Saldırının ardından saldırganlar kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İşyerinde ise kurşunların isabet etmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar cadde üzerinde yürüdüğü ve alışveriş yaptığı esnada motosikletli saldırganlar ateş açıyor. Sesleri duyan vatandaşlar panik yaşıyor.

MANAVDA ALIŞVERİŞ YAPAN ŞAHSA SALDIRI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, işyeri çalışanı Taner Ç.’nin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların saldırıyı manavdan alışveriş yapan bir kişiye yönelik olduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda saldırıda bulunan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.