Burçin Sevgi Telli davasında başsavcılıktan verilen cezayı bozma talebi: 'Karar onansın'

Kastamonu’da Burçin Sevgi Telli 15 Ekim 2024 tarihinde polis memuru eşi Ender Telli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Mahkeme Telli’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Dosya bir üst mahkemeye taşınmasının ardından istinaf mahkemesi kararı onadı.

Ender Telli’nin avukatları kararın onanmasının ardından dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, haksız tahrik uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiği gerekçesiyle bozma talep etti.

KARARI BEKLİYORLAR

Telli’nin ailesi kararın bozulmamasını, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet cezanın onanmasını talep ederken Yargıtay’dan gelecek kararı bekliyor.

Cumhuriyet’e konuşan Burçin Sevgi Telli’nin annesi Yonca Erkeç, “24 yaşındaki evladımı kendi ellerimle toprağa koydum. Burada adalet istiyorum, adalet arıyorum. 3 yaşındaki torunum öksüz kaldı, ben evlatsız kaldım. Ben adalete güvenmek istiyorum. Hak hukuk neyse yerini bulsun istiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Tartışılacak ne vardır? 10 kurşunla benim çocuğumu katletti bu adam” ifadelerini kullandı.