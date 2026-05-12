Burcu Köksal'ın AKP'ye katılmasına Afyonlulardan tepki: Keşke Silivri'de yatsaydı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasına Afyonlu yurttaşların tepkisi sürüyor. AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısını televizyondan seyreden yurttaşlar, Köksal'a rozet takılırken tepki gösterdi. Bazı yurttaşlar Köksal'ı yuhalarken bazıları, "Yazıklar olsun" dedi.

"BİZİ SATANLARA SIRTIMIZI DÖNÜYORUZ"

Köksal'ın parti değiştirerek halka sırtını döndüğünü söyleyen bir yurttaş, "Bunlar bize sırtını döndü, biz de bizi satanlara, halka ihanet edenlere sırtımızı dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal’a partinin tüm kademelerinin destek verdiğini anlatan bir diğer vatandaşsa, tepkisini, "Buna rağmen irademizi karşı tarafa götürdü. Bu da bizi derinden üzdü, dik duruş gösteremedi. Silivri’de yatanlara selam olsun, keşke onlarla yatsaydı. Ya da CHP’den istifa edip bağımsız olarak devam etseydi daha iyi olurdu" sözleriyle dile getirdi.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Köksal'ın belediye başkan seçilebilmesi için günlerce çalıştığını belirten bir vatandaş, "Hakkımızı helal etmiyoruz. Afyon’da yaşayanlar da Burcu hanımı esefle karşılıyorlar, çok kızıyorlar. Bilmiyorum Afyon’a nasıl gelecek, ne yapacak? ‘Ben Atatürk’ün kızıyım’ diyordu. Babası gerçek bir Atatürkçüydü, babası vefat etti onun mezarında kemiklerini sızlatıyor" dedi.

Burcu Köksal’ın geçmişte söylediği sözleri hatırlatan bir başka yurttaş, "Mehmet Ali Çelebi’ye 2023’te ‘sen o Atatürk düşmanlarının yanında ne yapıyorsun?’ demişti. Şimdi ben şimdi ona soruyorum, sen orada ne yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.