Burdur Belediyesi’nden 2 bin yurttaşa Ramazan desteği

Burdur Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal destek çalışması hayata geçirildi. İmzalanan protokol kapsamında 2 bin yurttaşa kişi başı bin 500 TL değerinde market çeki dağıtılacak.

Protokole ilişkin bilgi veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Ramazan ayında; komisyonumuz, muhtarlarımız ve ilgili müdürlüğümüz tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi ile protokol imzaladık. Bu kapsamda 2 bin yurttaşımıza, bin 500 TL değerinde market çeki ulaştırılacak. Güle güle harcasınlar, sofralarına bereket olsun” dedi.