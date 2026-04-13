Burdur'da 7 kişinin öldüğü kazada beton mikserinin şoförü tutuklandı

Kaza, 8 Nisan saat 17.00 sıralarında Antalya- Isparta kara yolunun Burdur'un Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışındaki Karaöz mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Adil Özkan (63) yönetimindeki 15 ADU 494 plakalı minibüs ile Gürkan Gür idaresindeki bir lojistik firmasına ait 07 CCJ 799 plakalı beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye AFAD ekipleri ile Bucak İtfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aksu Birimi sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan Adil Özkan, eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (45), Hayrunnisa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (61) ve Yeter Gümüş (61) hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması sonucu minibüsten çıkarılan cenazeler, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan Esin K., Zülgariye Ö. ile beton mikserinin şoförü Gürkan Gür, götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bucak'ta toprağa verildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Gürkan Gür, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Gürkan Gür, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.