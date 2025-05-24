Burdur’da acı olay! Traktörün altında kalan 11 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Burdur merkeze bağlı Taşkapı köyünde meydana gelen traktör kazasında Kamil K. (23) idaresindeki 15 NZ 681 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Kamil K. ile birlikte Fatma K.(41), Yiğit K.(10), Şerife K.(47) ve Edanur Kubilay(11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 11 yaşındaki Edanur Kubilay yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan 10 yaşındaki Yiğit K.’de Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.