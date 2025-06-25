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Burdur'da yem yüklü TIR devrildi: Yaralılar var!

Burdur'da yem yüklü TIR devrildi: Yaralılar var!

25.06.2025 16:11:00
Güncellenme:
DHA
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Burdur'da yem yüklü TIR devrildi: Yaralılar var!

Burdur'un Ağlasun ilçesinde tavuk yemi yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Taş'ın araçtaki 2 çocuğu ve torunu yaralandı.

Feci kaza, saat 14.00 sıralarında Ağlasun- Isparta kara yolunun Yazır köy yolu kavşağında meydana geldi. 

Adana'dan yüklenen tavuk yemlerini taşıyan Hüseyin Taş'ın kullandığı 01 Y 9203 plakalı TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. TIR'da yüklü yemler şarampole saçıldı. 

YARALILAR VAR

Kazada sürücü, eşi Asuman Taş ve kızı Yaren And kazayı yara almadan atlatırken, çocukları M.T., A.T. ve torunu A.A. ise yaralandı. 

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

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