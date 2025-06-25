Burdur'da yem yüklü TIR devrildi: Yaralılar var!

Feci kaza, saat 14.00 sıralarında Ağlasun- Isparta kara yolunun Yazır köy yolu kavşağında meydana geldi.
Adana'dan yüklenen tavuk yemlerini taşıyan Hüseyin Taş'ın kullandığı 01 Y 9203 plakalı TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. TIR'da yüklü yemler şarampole saçıldı.
YARALILAR VAR
Kazada sürücü, eşi Asuman Taş ve kızı Yaren And kazayı yara almadan atlatırken, çocukları M.T., A.T. ve torunu A.A. ise yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.