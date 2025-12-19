Burdur’daki TOKİ inşaatında maaşlarını alamayan işçiler vinç üzerine çıkarak eylem yaptı

Burdur merkez Necatibey Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutları şantiyesinde çalışan bazı işçiler, ücretlerinin uzun süredir ödenmemesi nedeniyle duruma tepki gösterdi. İşçilerden bir kısmı, seslerini duyurmak amacıyla şantiye alanında bulunan 30 metre yükseklikteki kule vincin üzerine çıkarak eylem yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Yaklaşık 3.5 saat süren görüşmeler sonucunda yetkililer ile işçiler arasında uzlaşma sağlandı. İşçilerin maaşlarının hesaplarına yatırılmasının ardından vinç üzerine çıkan işçiler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan indi. Olayla ilgili olarak 4 işçi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN ALT TAŞERON FİRMA ARASINDAKİ SÖZLEŞME DERHAL FESHEDİLMİŞTİR"

Konuya ilişkin AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan mağduriyetin alt taşeron firmadan kaynaklandığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan mağduriyetin tespiti üzerine, ana yüklenici firma ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen alt taşeron firma arasındaki sözleşme derhal feshedilmiştir. TOKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde koordinasyon sağlanmış; işçilerimizin bekleyen tüm alacaklarının en kısa sürede, doğrudan hak sahiplerine ödeneceği karara bağlanmıştır. Yaşanan bu aksaklık tamamen alt taşeron firmanın ticari tasarruflarından kaynaklanmakta olup, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile doğrudan bir bağı bulunmamaktadır. Kurumumuz, projelerde emeği geçen tüm çalışanların haklarının korunması konusunda tavizsiz tutumunu sürdürecektir. Süreç titizlikle takip edilmektedir."