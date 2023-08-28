Burdur, Defterdar vekilinin laiklik karşıtı paylaşımlarını konuşuyor: ‘Kadından idareci olmaz’

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:01

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:01

Burdur Defterdarlık Gelir Müdür Vekili Serkan Çevik, 2021 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen çocukları kastederek “Laiklik dinini Yetiştirme yurtlarında yetişen çocuklara öğrettiniz ne edep, ne İslâm, ne vatan sevgisi öğrettiniz Kamu kurumlarına yıllardır sınavsız aldınız, Şimdi 657 kalkanı altında çalıştıramıyorsunuz. (Yetiştirme yurdunda yetişip sorunsuz çok az, az kesimi tenzih ederiz)” şeklinde paylaşım yapmıştı.

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (YADER) tepkisi ve şikayeti üzerine dönemin Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından görevden alınmış ve soruşturma başlatılmıştı. Ancak kısa bir süre sonra Serkan Çevik, yine aynı vali tarafından görevine iade edilmişti.

gurhaber.com internet sitesinde yer alan habere göre, Burdur'un kadın Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ın merkeze alınması sonrası Serkan Çevik sosyal medyadan bu kez “Kadından idareci olmaz” şeklinde paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Kuran’da yer alan hadisi şeriften alıntı yaparak, “İşlerini kadına bırakan topluluk asla felah olmaz” dedi.

Bu paylaşımı nedeniyle Defterdarlık Gelir Müdür vekili Serkan Çevik’e tepkiler sürüyor. Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz’ün Serkan Çevik hakkında hemen işlem başlatması isteniyor.

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, “Bu hadsiz adamın haddini bildireceğim. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik hukuk devletidir. Cumhuriyetimizin kadınlara verdiği kazanımları uyduruk hadislerle yıpratmak isteyen bu hadsiz devlet memuru için yetkilileri derhal göreve çağırıyorum. Bu iş burada bitmez” diye konuştu.