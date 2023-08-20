Yandaş yazarın hedefinde yine ‘laiklik’ var: ‘Kutsal inek midir, dokunamıyoruz'

Yayınlanma: 20.08.2023 - 10:55

Güncelleme: 20.08.2023 - 10:55

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın yazarlarından Yusuf Kaplan Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun Tarih Felsefesi ve İbni Haldun Kampı’nda bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin eğitim sistemini eleştiren Kaplan hedefine tekrar laikliği koydu. Kaplan “Türkiye’nin zihnine pranga vurulmuştur. Laiklik prangası vurulmuştur. Anayasa’nın ilk 4 maddesinin esprisi budur, laikliktir. Değiştirilmesi bile teklif edilemez bir laiklik algısıdır. Böyle bir rezalet yok" dedi.

“LAİKLİK KUTSAL İNEK Mİ?”

Kaplan, "Bu insanları aptal yerine koymaktır. Akademiyi, entelektüel hayatı aptal yerine koymaktır. Laikliğin anavatanında bile böyle bir şey olamaz bunu kabul etmezler. Laiklik kutsal inek midir kardeşim? Dokunulmaz kutsal inek mi böyle bir şey var mı ya? Bunu nasıl dayatırsınız?

“LAİKLİĞİ DOKUNULMAZ YAPMAK TOPLUMU GERİZEKALI YERİNE KOYMAKTIR”

Bir şekilde devleti laik yapmışsın kurumları laik yapmışsın tamam buna itiraz etmiyorum ama bunu laikliği tartışılmaz, dokunulmaz hale getirmek bu toplumu aptal yerine koymaktır, geri zekâlı yerine koymaktır. Ve köleleştirmektir. Bunu üniversitede söylüyorum hakikaten bu üniversitenin çocuklarına yazık” sözleriyle tepki çekti.

Kaplan daha önce de "Laikler beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’DEN TEPKİ GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kaplan'ın söz konusu ifadelerine tepki gösterdi. Tahtasız “Zihnine pranga vurulan, düşünceleri ve kalemi örümcek bağlayan bu sözde yazarı kınıyorum. Laiklik karşıtı olduğunu bildiğimiz bu kişilerin içindeki cerahatı öğrencilere akıtması asla kabul edilemez. Anayasa’nın ilk dört maddesini çirkin sözlerle eleştiren ve laiklik kavramını kutsal ineğe benzeten bu kişi hakkında o gün ses çıkarmayan Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi’nin geç kalmış olsa da gerekli adımları atmasını bekliyoruz” dedi.