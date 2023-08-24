HÜDA PAR'lı vekil Faruk Dinç karma eğitimi hedef aldı: Laiklikle ne alakası var

Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:55

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:18

AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Bingöl’de yaptığı açıklamada karma eğitimi hedef aldı.

Dinç, “İdeoloji dayatıcı eğitim değil milli eğitim. Batıcı eğitim değil milli eğitim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitimle ilgili yaptığı açıklamayı destekliyoruz. Bakan Tekin’i tebrik ediyoruz. Karma eğitim zorunlu olmasın. İsteyen erkek okullarına gitsin, isteyen kız okullarına gitsin. Karma eğitimin laiklikle ne alakası var” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Yurtsever Hukukçular’dan Mustafa Mert Doğan, Dinç’in karma eğitimi hedef almasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

(Hüsnü Bozkurt)

‘CUMHURİYETİN ALTINI OYUYORLAR’

“Aynılar aynı yerde buluşuyor” diyen Bozkurt, “Temelinde laik cumhuriyet ve kadın özgürlüğü karşıtlığı yatan bu çağdışı anlayış, koskoca Osmanlı İmparatorluğu’nu yıktığı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin de altını oymayı marifet biliyor, bunu da tıpkı ataları gibi kutsal İslam dini kılıfına sararak yapıyor. Bunlar batı emperyalizminin 100 yıllık menhus emellerine hizmet ettiklerinin farkında değiller” ifadesini kullandı.

‘UYARIYORUZ’

Bakan Tekin ve milletvekili Dinç’in TBMM’de yemin ettiğini anımsatan Bozkurt, “Bakanlardan milletvekillerine herkesi sorumlu davranmaları, namus ve şerefleri üzerine ettikleri yemine uymaları, cumhuriyet kubbemizin kilit taşı laiklik ilkesiyle oynama gafletinden uzak durmaları konusunda uyarıyor, yetkilileri de haklarında yasaların gereğini yapmaya davet ediyoruz” dedi.

‘LAİKLİK İKTİDAR ELİYLE TASFİYE EDİLİYOR’

Yurtsever Hukukçular’dan Doğan, “Laik cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri eğitim ve öğretimde cinsiyet ayrımını kaldırmayı hedefleyen karma eğitim uygulamasıdır. Bu sebeple, karma eğitimin kaldırılması yıllardır tarikat ve cemaatler gibi gerici örgütlenmelerin temel gündemlerinden biri oldu. Bugün karma eğitimin dini saiklerle kaldırılmasının tartışılması laikliğin siyasal iktidar eliyle tasfiyesi anlamını taşımaktadır” diye konuştu.

‘TÜRKİYE HİZBULLAHI’NIN TEBRİĞİNİ ALAN BAKAN...’

Doğan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Türkiye Hizbullahı’nın siyasi uzantısının tebriğini alan bir milli eğitim bakanının olması, bugün laikliğin ne denli büyük bir tehlike altında olduğunun delilidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesi, bir kamu hakkı olarak eğitim ve öğrenimin niteliği ve amacının yanı sıra bu konuda devletin görevlerini de düzenlemektedir. Nitekim, ilgili maddede ‘çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre’ ibaresi ile eğitim öğretimin planlanmasında hangi saiklerin dikkate alınacağını belirtilmekte iken bu hakkın ayrıca ‘devletin gözetimi ve denetimi’ altında tesis edileceği de düzenlenmektedir. Devletin bu görevini de yerine getirmediği açıktır.”

‘MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Doğan, “Bu sebeple, dini referanslar temel alınarak karma eğitimin karşısında alınan her karar, atılan her somut adım anayasal bir hak olan eğitim ve öğrenim hakkı ile yine anayasaya göre Cumhuriyetin bir niteliği olan laik hukuk devleti ilkesinin ihlali anlamına gelecektir. Yurtsever Hukukçular olarak eğitim öğretim faaliyetinin laik ve bilimsel temellerde devlet tarafından bedelsiz olarak sağlanması için mücadele vermeye devam edeceğiz” dedi.