Burdur merkezli 9 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 5 tutuklama
Burdur merkezli 9 ilde polisin düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet ortamında sosyal medya üzerinden 23 farklı ilde 56 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Burdur'da operasyon düzenledi.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur, Antalya, Ordu, Adana, Şırnak, Isparta, Hatay, Bursa ve Manisa'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 60 materyal ele geçirildi. Suçtan elde edilen gelirle alındığı tespit edilen bir otomobile de el konuldu.
5 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SERBEST KALDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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