'Siber dolandırıcılık' operasyonu: 33 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kimlik ve banka bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin hesaplarından para aldıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç şebekesi üyelerinin kurdukları çağrı merkezi üzerinden kimlik ve banka bilgilerini elde ettikleri çok sayıda kişiyi dolandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
'20 MİLYONLUK' HAKSIZ KAZANÇ
İstanbul, Ankara, Aydın ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, banka hesaplarını boşaltarak 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 33 şüpheliyi yakaladı.
DİJİTAL PARAYA ÇEVİRMİŞLER
Adreslerde yapılan aramalarda, 11 bin liranın yanı sıra 2 tabanca, dijital para cüzdanı, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlıların, elde ettikleri paraları üçüncü kişilerin hesaplarına transfer ettirdikleri ve sonrasında dijital paraya çevirdikleri belirlendi.
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