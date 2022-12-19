Burdur'da dehşet: Bebeği kapı önüne bırakıp kaçtılar!
Burdur’da yeni doğan bebeği kapının önüne bırakıp kaçtılar. 7 saat boyunca soğukta kapının önünde duran bebek hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Karacaören köyünde evinden çıkmak için evin kapısını açan Mehmet Taşlıoğlu kapısının önünde kundağa sarılı bebek olduğunu gördü. Bebeği içeri alan Taşlıoğlu durumu 112 Acil Durum ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.
Olay yerine intikal eden 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kız bebek Burdur Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisine sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde bebeğin yeni doğduğu kordonunun bile bağlı olduğu görüldü.
Solunum sıkıntısı çeken bebek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde bebeğin gece saat 03.00 saatlerinde kapının önüne bırakıldığı tespit edildi.
7 saat soğukta kapının önünde duran bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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