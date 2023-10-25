Burdur'da feci kaza... Ağaca çarpan otomobildeki baba ile oğlu hayatını kaybetti!
Bucak ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu Oğuzhan Tutumlu ile babası Hasan Hüseyin Tutumlu hayatını kaybetti.
Korkuteli-Burdur karayolu Yuva Mahallesi mevkiinde Oğuzhan Tutumlu (37) idaresindeki 07 TBL 45 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Tutumlu ile yanındaki babası Hasan Hüseyin Tutumlu'nun (68) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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