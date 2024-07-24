Burdur'da feci kaza... Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Burdur-Yeşilova karayolunda TIR'ı sollamaya kalkan otomobil ile karşı şeritten gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 22:41
Burdur'da feci kaza... Ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Kaza saat 17.58'de Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı ile merkeze bağlı Düğer köyü arasında Burdur-Yeşilova karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilova ilçesinden merkez istikametine seyir halinde olan Abdurrahman B. (29) idaresindeki 20 AGT 651 plakalı Volkswagen marka otomobil, önünde bulunan TIR'ı sollamak istediği esnada karşı şeritten gelen Adem Burgaz (49) idaresindeki 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Volkswagen marka otomobilin sürücüsü Abdurrahman B. ve aynı araçta bulunan Rabia Ö.A. (18), Mert S.K. (30), Günay K. (23) ile diğer otomobilin sürücüsü Adem Turgut ve araçtaki Hasan Turgut (61), Ayşe T. (52), Bilal T. (27), Alper T. (25), Atilla T. (27) araçta sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Adem Burgaz olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede durumu ağır olan Hasan Turgut da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan diğer yaralılardan Günay K. ve Rabia Ö. ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.


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