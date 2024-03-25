Burdur’da iki çekiciden uyuşturucu çıktı, 4 şahıs tutuklandı

Burdur’da ihbar üzerine durdurulan iki çekicide uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 20:09
Burdur’da iki çekiciden uyuşturucu çıktı, 4 şahıs tutuklandı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Mart’ta Bucak ilçesinde birlikte hareket ettiği tespit edilerek durdurulan iki ayrı çekicide yapılan aramada 55,76 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Çekicilerde bulunan L.Y., H.H.Ö., A.Ç. ve İ.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Aynı gün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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