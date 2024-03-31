Burdur'da seçimi kim kazandı? Burdur Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Burdur yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Burdur'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Burdur yerel seçim sonuçları....
Burdurlular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Burdur'da seçimi hangi aday kazandı?
BURDUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP Mehmet Şimşek
CHP Ali Orkun Ercengiz
DEM Parti Fatma Arslan
İYİ PARTİ Namık Kemal Özkan
SAADET Adnan Ersan
YRP Ufuk Kazancı
DP Mustafa Dinçer
HÜDAPAR Fehmi Gönül
BTP Emrecan Erçin
TKH Gazi Can
DS Mehmet Mutlu
DEVA Recep Oğuz
ZAFE Kemal Karlı
BBP Muhammet Taşkın
MİLLET Mustafa Tıbık
HAK-PAR Cennet Sevinç
AB PARTİ Kader Ünal
MİLLİ YOL Abdurrahman Sarı
BĞMSZ Kamil Ufuk Şahin
BURDUR'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Burdur 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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