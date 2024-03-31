Burdur'da seçimi kim kazandı? Burdur Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Burdur yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Burdur'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Burdur yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:14
Burdur'da seçimi kim kazandı? Burdur Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Burdur yerel seçim sonuçları....
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Burdurlular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Burdur'da seçimi hangi aday kazandı? 

BURDUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP Mehmet Şimşek

CHP Ali Orkun Ercengiz

DEM Parti Fatma Arslan

İYİ PARTİ Namık Kemal Özkan

SAADET Adnan Ersan

YRP Ufuk Kazancı

DP Mustafa Dinçer

HÜDAPAR Fehmi Gönül

BTP Emrecan Erçin

TKH Gazi Can

DS Mehmet Mutlu

DEVA Recep Oğuz

ZAFE Kemal Karlı

BBP Muhammet Taşkın

MİLLET Mustafa Tıbık

HAK-PAR Cennet Sevinç

AB PARTİ Kader Ünal

MİLLİ YOL Abdurrahman Sarı

BĞMSZ Kamil Ufuk Şahin

BURDUR'DA  SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Burdur 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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