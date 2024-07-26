Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk oldu. Bordo mavililer 1-0 kazanarak tur için avantaj elde etti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti. Bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı değişti. İşte, güncellenmiş UEFA ülke puan sıralaması...

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2024 Cuma, 10:29
Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

Bu sezonun ilk resmi karşılaşmalarını Avrupa arenasında oynayan Trabzonspor ve Başakşehir FK, rakiplerini 2-0 ve 6-1 mağlup ederek avantajı sağladı. Bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanını güncelledi. Peki, Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Türkiye'nin güncel puan ve sıralaması...

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

10- ÇEKYA: 34.150

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

9- TÜRKİYE: 34.200

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

8- BELÇİKA: 42.400

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

7- PORTEKİZ: 48.416

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

6- HOLLANDA: 53.900

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

5- FRANSA: 57.736

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

4- ALMANYA: 71.660

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

3- İSPANYA: 73.989

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

2- İTALYA: 79.106

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

1- İNGİLTERE: 89.160 

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