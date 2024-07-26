Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk oldu. Bordo mavililer 1-0 kazanarak tur için avantaj elde etti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti. Bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı değişti. İşte, güncellenmiş UEFA ülke puan sıralaması...
Bu sezonun ilk resmi karşılaşmalarını Avrupa arenasında oynayan Trabzonspor ve Başakşehir FK, rakiplerini 2-0 ve 6-1 mağlup ederek avantajı sağladı. Bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanını güncelledi. Peki, Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Türkiye'nin güncel puan ve sıralaması...
10- ÇEKYA: 34.150
9- TÜRKİYE: 34.200
8- BELÇİKA: 42.400
7- PORTEKİZ: 48.416
6- HOLLANDA: 53.900
5- FRANSA: 57.736
4- ALMANYA: 71.660
3- İSPANYA: 73.989
2- İTALYA: 79.106
1- İNGİLTERE: 89.160
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