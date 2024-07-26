Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA 2024 ülkeler sıralaması: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı yenilendi

Bu sezonun ilk resmi karşılaşmalarını Avrupa arenasında oynayan Trabzonspor ve Başakşehir FK, rakiplerini 2-0 ve 6-1 mağlup ederek avantajı sağladı. Bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanını güncelledi. Peki, Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Türkiye'nin güncel puan ve sıralaması...