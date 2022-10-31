Büro-İş Başkanı Hamzaçebi, kamu kurumlarında hibe araçtaki artışa dikkat çekti

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, genel bütçe kapsamındaki idarelerin hibe olarak edinebilecekleri taşıt sayısının 2022 bütçesinde 265’iken, 2023’te 910’a çıkacağına işaret etti.

2023 yılında kamuya 3 bin 330 araç alınacağına dikkat çeken Hamzaçebi, bunun 910’unun hibe araç olacağını belirtti ve şu iddiaları dile getirdi: “Bunun sadece 95’i Adalet Bakanlığı’na ait. Geçenlerde bir kamu bankasıyla düşük promosyon anlaşması yapan Adalet Bakanlığı’yla diğer kamu kurumları hibe araç alımını bu promosyonlardan mı finanse ediyor diye personel arasında dillendirilen soru akıllara geliyor. Bu sefalet ve belirsizlik ortamında araç fiyatları servet değerine ulaşmışken, kim neden bu kadar aracı hibe etsin? Memurun maaşından, promosyonlarından kısıp araç alınıp saltanat mı sürülüyor?”

"ASLAN PAYI RANTA"

Hamzaçebi, 2023 bütçesinde 566 milyar lira faiz gideri olduğunu, külfetinin de emekçinin sırtına yükleneceğini kaydederek şöyle devam etti: “Parası olana kur garantisi veriliyor, çalışana geçim garantisi verilmiyor. Aslan payını yine sermayenin, rantiyenin, faiz lobisinin aldığını, yandaş için hazırlanmış klasik bir AKP bütçesi olduğunu görüyoruz. Hükümet 2023 bütçesinde de memura, çalışana refah değil sefalet yaşatacak”

LOJMANLARI SATACAKLAR

Gelecek yılın bütçesine göre 570 milyonluk lojman satışı yapılacağını dile getiren Hamzaçebi, “Aldığı maaş kadar kira ödeyen, barınma sorunu yaşayan memurun lojmanlarının satılması memuru daha da zor durumda bırakacak. Hükümetin bir yandan sosyal konut projesi açıklarken diğer yandan lojmanları satması çelişkidir” dedi.

40 BİN ALAN VARKEN ADALET’TE 25 BİN

Adalet Bakanlığı’ndaki maaşı promosyonu tartışma yaratmıştı. Beş yıllık protokolün bitmesiyle ağustosta yeni promosyon sürecine girildi. Bakanlığın promosyon tutarının diğer kamu kurumlarından düşük olduğuna işaret eden Hamzaçebi, “Bu düşüklüğün bakanlık üst düzey yöneticileri için lüks makam araçları alınmasından kaynaklandığı konuşuluyor” dedi. Bazı kamu kurumlarında promosyon ücretinin 40 bin liraya kadar çıkarken bakanlığın promosyon ihalesi 25 bin liraya sonuçlandı.