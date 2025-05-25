Büro-İş ‘İlelebet Cumhuriyet’ temasıyla yedinci olağan genel kurulunu düzenliyor: Büro-İş’ten gazetemize plaket

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası’nın İlelebet Cumhuriyet ana temasıyla düzenlediği 7. Olağan Genel Kurulu dün başladı. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi Cumhur İttifakı’nın başlattığı “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin, “Şimdi ikinci çözüm süreci diye Türkiye Cumhuriyeti tapusu Lozan’ı tartışıyorlar. Bölücüler ve laiklik düşmanları bir araya gelip Lozan’ı konuşuyor. Cumhuriyet yoksa sendika, özgürlük ve emek mücadelesi yok. Diğer sendikaların neden sesi çıkmıyor? Birlik olup ülkemize sahip çıkacağız” dedi. Kongrede gazetemiz Cumhuriyet’e dayanışma plaketi de verildi.

Büro-İş Sendikası’nın 7. Olağan Genel Kurulu’nda ilk gün dün geride kaldı. Ankara’da bir otelde yapılan kongrenin ana teması “İlelebet Cumhuriyet” olarak belirlendi. Kongreye Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur ile konfederasyon ve sendika temsilcileri de katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Gamze Taşçıer, Burhanettin Bulut, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş genel kurula tebrik mesajı gönderdi. Kongrede Cumhuriyet gazetesine dayanışma plaketi verildi. Plaketi, Büro-İş Genel Başkanı Hamzaçebi'den alan Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, “Kamu çalışanlarıyla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz” mesajını verdi.

‘ADALET YOKSA YATIRIM OLMAZ’

Kongrede ilk sözü Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi aldı. Hamzaçebi, “vatan diye Anadolu’yu, yol diye cumhuriyeti, önder diye Atatürk’ü sevenlerin sendikası” olduklarını vurguladı. AKP’nin 23 yıldır uyguladığı politikaların var olan bütün kazanımları bitirdiğini söyleyen Hamzaçebi, “Yargı halkı sömürmek, iktidara yakın bir avuç kesimi zenginleştirmek için sopa olarak kullanılıyor.Hukukun, adaletin olmadığı yerde yatırım olmaz” dedi. Hamzaçebi sözlerini, “Eskiden yazlık alınırdı şimdi yaz tatili hayali kurulmuyor. Dolar üç olsun yüzüme tükürün diyen biri vardı. Bugün dolar 40, tüküreceğim. Yaptıkları en iyi şey yalan ve talan. Oto yollar yaptılar ama hizmet için değil yollarını bulmak için yaptılar. Kendileri binlerce araba, uçak filosu ile gezerken bizim servisimizi kaldırmaya çalıştılar. Emekli yılı dediler emekliyi mahvettiler. Emekli kira ödeyemiyor. Gençlik yılı dediler gençleri mahvettiler. Şimdi aile yılı dediler aileyi mahvedecekler. Bir şey yılı ilan etmeyin, kimseye mahvetmeyin” diyerek sürdürdü.

‘ÇÖZÜM DİYE LOZAN’I TARTIŞIYORLAR’

Cumhur İttifakı'nın başlattığı “Terörsüz Türkiye” sürecini de değerlendiren Hamzaçebi, “Şimdi ikinci çözüm süreci diye Türkiye Cumhuriyeti tapusu Lozan’ı tartışıyorlar. Bölücüler ve laiklik düşmanları bir araya gelip Lozan’ı konuşuyor. Cumhuriyet yoksa sendika, özgürlük ve emek mücadelesi yok. Diğer sendikaların neden sesi çıkmıyor? Birlik olup ülkemize sahip çıkacağız. Sorun bir araya gelememek ama geleceğiz” ifadelerini kullandı.

‘MASADA OYUNU BOZACAĞIZ’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım da söz aldı. “Herkesi aç bırakmak ve kendisine karşı gelenleri ezmek adına her türlü oyunu yapan iktidarı kamuoyuna ifşa edemedik, yeterince anlatamadık” öz eleştirisini yapan Yıldırım, “Anlatabilseydik bugün o koltukta değillerdi” dedi. Ağustosta yapılacak Toplu İş Sözleşmesi'ne ilişkin de konuşan Yıldırım, “Biz; görmeyen, duymayan değiliz. Kimse bizi kandıramayacak. O toplu sözleşme masasında oyun oynatmayacağız. Onu bu dönem bozacağız” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARINIZ, BIRAKTIĞINIZ ONURLA ÖVÜNECEK’

Yıldırım’dan sonra Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuştu. “Farklı iş kollarında olsak da mücadelemizin adı cumhuriyet mücadelesi” mesajını veren Özbay, “Emek cephesinde güçlü bir mevzi oluşturacaksak omuzdaşlığa ihtiyacımız var. Bizim bu ülkenin çocuklarına bırakmamız gereken bir miras var. Hakikatler önünde sonunda ortaya çıkar. Baskının arttığı bu dönemlerde hakikatleri konuşanları tarih not ediyor. Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkmak için yüreğini ortaya koyanlar var. Çocuklarınız onlara bıraktığınız dört duvarla değil bıraktığınız onurla övünecek. Cumhuriyet yaşayacak cumhuriyet karşıtlarının kurduğu saltanat yıkılacak” dedi.

‘MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur da “Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etmeye çalışanlara karşı bu çatı altında mücadele vermekten gurur duyuyoruz. Her türlü baskılara rağmen ülkeyi yönetemeyenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadeleri kullandı. Birleşik Kamu İş kurucularından, konfederasyonun eski genel başkanı Hasan Kütük ise, “Cumhuriyet tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyoruz. Fırtına şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden vazgeçmez. Biz yola çıkarken de ülkenin koşulları iyi değildi. Biz inanmış olduğumuz yolda bedeli ne olursa olsun geriye dönmeden devam edeceğiz” mesajını verdi.

‘İÇ VE DIŞ TEHDİTLER SÜRÜYOR’

Konuşmaların ardından Büro-İş Sendikası üyeleri, genel başkan Hamzaçebi liderliğinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Hamzaçebi Anıtkabir Özel defterine yazdığı yazıda, “Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı iç ve dış tehditler her geçen gün devam etmektedir. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi Lozan'da tartışılmaya başlandı. Sendikamız 2006 yılından beri devrimlerinden

beslenerek, emperyalizme karşı taviz vermeden, kararlılıkla mücadele ediyor. Büyük Atam, emanet ettiğin cumhuriyete sahip çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Özlemle...” Büro-İş üyeleri sonrasında İsmet İnönü’nün gömütünü de ziyaret etti.

SEÇİM BUGÜN

8 adayın, 7 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için yarışacağı 7. olağan genel kurulda seçim bugün yapılacak.