Büro-İş'ten artan kira fiyatlarına çadırlı protesto: 'Bir ev hayalimiz vardı onu da yıktılar'

13 Mayıs 2022 Cuma, 17:47

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu’na (Birleşik Kamu-İş) bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ve sendika üyeleri, kira fiyatlarındaki fahiş artışı bugün sendika genel merkezinin önünde çadır eylemi yaparak protesto etti.

Eylemde, “Kiraya güç yetmiyor, kira arkadaşı aranıyor”, “Önce öğrenciyi şimdi de memuru çadıra mahkum ettiler”, “Hayalimizi yıktınız” yazılı dövizler taşınırken, “AKP’den hesabı emekçiler soracak”, “Zam zulüm sefalet, nerede adalet”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Büro-İş'in önüne kurulan çadırın içinde açıklamasını yapan Hamzaçebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu şirketin Bodrum’da yapacağı otel için yine sorumluluğunda olan Bakanlığa yaptığı arazi tahsisi başvurusu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı konut faizi müjdesini eleştirdi.

Konuşmasına Soma faciasında yaşamını yitiren 301 madenciyi anarak başlayan Hamzaçebi, şöyle konuştu:

“Hükümetin talan ve yalan politikası sayesinde emekçilerin maaşları yüksek enflasyon karşısında her geçen gün düşmektedir. Enerji, tarım ve sanayide dışa bağımlılığın artması, kamunun elindeki hizmetlerin özel sektöre devredildiği, lojmanların, misafirhanelerin satıldığı 20 yıllık bir dönemde emeğin ve emekçinin değeri yok sayılarak sömürülmüştür.

"BAKMAZSAN ORMAN, BAKAN’SAN OTEL OLUR"

Bu sömürü ve talan düzenine güncel bir örnek vermek gerekirse, Turizm Bakanı, sahibi olduğu şirketin Bodrum’da yeni yapacağı tatil köyüne 25 bin metre karelik orman arazisinin dahil edilmesi için Turizm Bakanlığı’na başvuruyor. Başvuran da bakan, onaylayan da bakan. Bu olay Hukuk Fakültesi’nde derslere konu oluyor. Çok değerli idare hukuk hocamız öğrencilerine şu soruyu soruyor: Yukarıdaki işlem idare hukuku açısından hangi yönden (konu, amaç, yetki, şekil unsuru) sakattır? Buradan cevaplıyoruz. Bize göre bu işlem ‘kafadan sakattır’. Bakmazsan orman, Bakan’san otel olur.

"EMEKÇİLERİN HARCAMALARI İÇİNDEKİ EN BÜYÜK KALEMİ KİRALAR OLUŞTURMAYA BAŞLAMIŞTIR"

Bugünlerde Enag’a göre gerçek enflasyon yılbaşından bu yana 4 aylıkta toplam yüzde 42, son 12 ayda yüzde 157 olarak gerçekleşerek yıllık üçlü rakamlara ulaşmıştır. Bu yüksek enflasyondan konut fiyatları ve kiraları da payını fazlasıyla almıştır. Emekçilerin harcamaları içindeki en büyük kalemi kiralar oluşturmaya başlamıştır. Halk kira ödemekte ve ay sonunu getirmekte zorlanırken, tam da bu sıkıntılı dönemde geçen ay, Cumhurbaşkanı Türkiye’deki konutları yurtdışına pazarlayan gayrimenkul şirketlerine 1,8 milyon liraya kadar reklam desteği verilmesine ilişkin bir kararı imzaladı.

"HÜKÜMET BİR LİRA İÇİN EKMEK KUYRUĞUNDA BEKLEYENLERE 0,99 FAİZ ORANI İLE 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ MÜJDESİ VERİYOR"

Yabancılara konut satışı yapılması, vatandaşlık verilmesi özellikle Antalya, İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok ilde konut ve kira fiyatlarını artırmış bulunmakta. Şimdi de hükümet bir lira için ekmek kuyruğunda bekleyenlere 0,99 faiz oranı ile 1 milyon TL tutarında 10 yıllık vadeli konut kredisi müjdesi veriyor. 1 milyonun aylık taksit ödemesi 14 bin 277-TL, en düşük memur maaşının 5 bin 804 TL, asgari ücretin 4 bin 250-TL, ortalama emekli maaşının 3 bin TL, açlık sınırının 5 bin 323-TL, yoksulluk sınırının 17 bin 340 TL olduğu günümüz ekonomik şartlarında hangi memur, emekçi ödeyecek bu rakamı? Ödese ödese 3-5 yerden toplam 100 binleri geçen ballı kaymak maaş alan yandaşlar öder. 1 milyona ev de kalmadı gerçi.

"ESKİDEN KURBANA YEDİ KİŞİ GİRERDİK, ŞİMDİ BU FİYATLARLA VE MAAŞLARLA ANCAK YEDİ KİŞİ BİR EVE GİRECEĞİZ"

Büyükşehirlerde yüksek kiralar karşısında aileler artık evlerinin odalarını kiraya vermeye başladı. İstanbul’da bir oda fiyatı 4 bin TL’yi bulmuş. Suriyelilere 200 bin ücretsiz konut yapanlar önce öğrenciyi, şimdide memuru çadıra mahkûm ettiler. Artık kiralara güç yetiştiremiyoruz ki konut alalım. Bir ev hayalimiz vardı, onu da yıktılar. Eskiden kurbana yedi kişi girerdik, şimdi bu fiyatlarla ve maaşlarla ancak yedi kişi bir eve gireceğiz.

"ÇALIŞAN EMEKÇİLER İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ LOJMAN, MİSAFİRHANE, KREŞ, KONUT ÜRETİMİ YAPMALI"

Buradan hükümete sesleniyoruz: Öncelikle gündemde olan 3600 ek gösterge bütün kamu çalışanlarını kapsamalıdır. Yabancılara konut satışından ve vatandaşlık verilmesinden vazgeçilmeli, TOKİ, AVM, İş Merkezi, lüks rezidans, konut yapımından vazgeçerek çalışan emekçiler için düşük maliyetli lojman, misafirhane, kreş, konut üretimi yapmalı. Kamu çalışanlarına kira desteği sağlanmalı. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, enflasyon farkları aylık ödenmelidir. Elektrik, doğalgaz, köprüler, tüneller, otoyollar, eğitim ve hastaneler kamulaştırılmalı.”