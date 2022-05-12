İsrail Konsolosluğu önünde protesto
Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Birliği, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesini protesto etti.
Al Jazeera Arapça servisi muhabiri Şirin Ebu Akile, dün haber amacıyla bulunduğu Batı Şeria'daki mülteci kampında, İsrail Ordusu'nun açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Birliği üyeleri, Akile'nin öldürülmesini protesto amacıyla saat 12.00'de Levent'teki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Ellerinde öldürülen gazetecinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan grup üyeleri, sık sık İsrail aleyhine slogan attı. Bir gazeteci arkadaşı Akile'nin, 'Savaş haberlerini takip ederken bir gün kendi haberimin yapılacağından endişe ediyorum' dediğini hatırlattı.
Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Birliği Başkanı Taha Odaoğlu, Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto amacıyla toplandıklarını belirterek "Şirin, dünyanın davası olan Filistin davası için haklı mücadelesini sürdürmek adına buradayız. Bu suçu, protesto etmek adına buradayız" dedi.
Birlik adına yapılan basın açıklamasında ise, "Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini en şiddetli laflarla kınamaktayız. Şirin'in Batı Şeria bölgesindeki mülteci kampında işgalci İsrail tarafından şehit edilmesini kınamaktayız. İşgalci İsrail'i bu saldırıdan sorumlu tutuyoruz. Biz bugünlerde gazetecilerin özgürlüğü için çalışırken İsrail'in böyle bir adım atmasını kabul etmiyoruz. İşgalci İsrail'in Şirin'i öldürmesi bir hakikatin yok edilmesi yönünde bir adımdır. Bu nedenle herkesi, gazetecilerin haklarını güvence altına almaya çağırıyoruz." denildi.
Yapılan açıklamanın ardından protesto eylemi sona erdi.
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