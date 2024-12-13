Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı!
Bursa Adalet Sarayında silahlı kavgayla ilgili davanın duruşmasında 2 sanığın hayatını kaybettiği, 2 jandarmanın yaralandığı olaya ilişkin yayın yasağı konuldu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunuldu.
Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliğince talebin kabulüne karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda bugün saat 11.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet ettiği 2 sanık hayatını kaybederken, 2 jandarma ağır yaralandı. Olaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: #Bursa Adliyesi #yayın yasağı #silahlı saldırı
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