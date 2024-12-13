Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı!

Bursa Adalet Sarayında silahlı kavgayla ilgili davanın duruşmasında 2 sanığın hayatını kaybettiği, 2 jandarmanın yaralandığı olaya ilişkin yayın yasağı konuldu.

Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:29

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliğince talebin kabulüne karar verildi.

NE OLMUŞTU? 

Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda bugün saat 11.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet ettiği 2 sanık hayatını kaybederken, 2 jandarma ağır yaralandı. Olaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.


Etiketler: #Bursa Adliyesi #yayın yasağı #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Son Dakika... Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Son Dakika... Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Adliyeden kaçmaya çalıştı: Kısa sürede yakalandı

Adliyeden kaçmaya çalıştı: Kısa sürede yakalandı
Suç duyurusunda bulundu: Dursun Özbek'ten adliye çıkışı Hacıosmanoğlu açıklaması!

Suç duyurusunda bulundu: Dursun Özbek'ten adliye çıkışı Hacıosmanoğlu açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler