Bursa-Ankara yolu trafiğe kapanacak

Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:33

Güncelleme: 01.09.2023 - 17:33

Bursa-Ankara yolunun geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Yapılan duyuruda, kapanışın 1 Eylül Cuma saat 23.00 ile 2 Eylül Cumartesi saat 06.00, 2 Eylül Cumartesi saat 23.00 ile 3 Eylül Pazar saat 11.00'e kadar süreceği belirtildi.

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.