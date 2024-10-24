Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıllık stratejik planı Cumhur İttifakı üyeleri tarafından reddedildi: Halı saha maçına gidiyorlarmış

Yayınlanma: 24.10.2024 - 16:32

Güncelleme: 24.10.2024 - 16:44

31 Mart 2024 seçimlerinde 20 yılın ardından AKP'nin elinden CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısına "strajik plan oylaması" damga vurdu. Çoğunluğu AKP, MHP ve BBP'li üyelerin oluşturduğu belediye meclisinin 22 Ekim'de yapılan Ekim Ayı Toplantısı'nda, belediye başkanlığı tarafından hazırlanan 4 yıllık stratejik plan kanuna aykırı şekilde reddedildi. Türkiye'de ilk kez bir belediyenin stratejik planı belediye meclisi tarafından reddedilirken karara tepki gösteren CHP'li meclis üyeleri, ret kararının meclisin feshedilmesini sağlayabileceği ve ret kararına imza atan üyeler için hukuki sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

"BİZ HALI SAHAYA GİDİYORUZ, ZABITLARA GEÇSİN"

Verilen ret kararının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, planın tekrar oylanmasını talep ederken oylamaya karşı çıkan Cumhur İttifakı üyeleri, 'Biz halı saha maçına gidiyoruz başkanım, zabıtlara geçsin' ifadelerini kullanarak meclisi terketmeye başladı. Cumhuriyet'e bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaynakları, Belediye Başkanı Bozbey ve yetkililerin sorunun çözümüne ilişkin görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Üyelerin stratejik plana hayır deme lükslerinin bulunmadığını hatırlatan yetkililer, "Stratejik planın belediye meclisinde onaylanmaması tamamen iş bilmemezlikten. Bütçe görüşmelerine başladık ve yavaş yavaş bütçeyi oluşturmamız gerekiyor. Bu bağlamda stratejik plan için belirlenen yasal süreyi geçirme şansları yok" ifadelerini kullandı.