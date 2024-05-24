Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde makam araçları satışa çıkarıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkardı.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 18:19
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde makam araçları satışa çıkarıldı
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarttıklarını açıkladı.

Mercedes S400 marka aracın tahmini değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin TL iken, Wolkswagen Caravella 4x4 VİP aracın tahmini değeri ise yaklaşık 2 milyon 300 bin TL civarında.

"İSRAFA SON VERECEĞİZ"

Başkan Bozbey, önceki dönemde kullanılan makam araçlarının satışlarıyla ilgili olarak, “Gereksiz harcamaların önüne geçmek, belediyemizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bu araçların satışı için ihaleye çıkmaya karar verdik. Kendi kurumumuz ve diğer kurumlarda çalışanlara örnek olmamız gerekiyor. Bursa’mızı gülümsetme hedefimiz için ilk olarak israfa son vereceğimizi tüm hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum” diye konuştu.


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