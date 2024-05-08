Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den ‘borç’ çıkışı: ‘Milyon milyon değil, milyar milyar artıyor’

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:48

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:48

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimlerin ardından ilk değerlendirme toplantısını Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenledi.

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız’ın da bulunduğu toplantıya, Bursa basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Her ayın ilk haftası basın mensuplarıyla bir araya geleceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantılar aracılığıyla gelişmeleri, şehrin geleceğini, neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

“GEREĞİNİ YAPTIK”

Son iki gündür gündemi meşgul eden konuya açıklık getirerek konuşmasına başlayan Başkan Mustafa Bozbey, “Halkımızın hassasiyetlerini anlıyorum. Daha netleşmemiş, süreci tamamlanmamış bir konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini de önemsiyorum. Bu konuyla alakalı gereğini yaptığımızı da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Belediyemizi yönetirken liyakatli ve deneyimli kadrolarla hizmetlerimizi en iyi şekilde sunacağımızı herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

“BURSALILARIN HAKKI YENMEYECEKTİR”

Kendisini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine layık gören tüm yurttaşlara teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, Türkiye’deki ve Bursa’daki değişimle omuzlarına yüklenen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti.

Kendisine oy veren ya da vermeyen tüm Bursalıların belediye başkanı olacağını hatırlatarak bu konuda söz veren Başkan Bozbey, “Kentimizin sorunları için yapıcı çözümler bulurken asla ayrımcılık yapmayacağız. Hizmetlerimizi hem ortak akılla hem de kapsayıcı bir şekilde üreteceğiz. İlk olarak mazbata sürecini değerlendirmek istiyorum. Birçok büyükşehirde seçilmiş belediye başkanları mazbatalarını birkaç gün içerisinde almıştı. Ancak bizim mazbata sürecimiz biraz uzamıştı. Belirsizdi ve bekletiliyordu. Bu durum, hemşerilerimizle buluşmamızı ve çalışmaya başlamamızı engelliyordu. Mazbatamızı 9 günlük Ramazan Bayramı’nın resmi olarak başladığı an aldık. Yine Tarihi Belediye Binası’nda devir teslim töreni gerçekleştirerek nihayet belediye hizmetlerine başladık. Hemen ardından tatil demeden ekibimizle çalışmalara başladık. Bu belirsizlik sürecini kendi çıkarları için kullananları, işten tazminatlarını alıp çıkarılanları, tayinlerini yaptıranları, içeride bir takım işleri sürdürenleri biliyoruz ve gerekenleri yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Yaşanan bu gelişmelerin herkesin vicdanlarını yaraladığını biliyorum. Merak etmeyin. Burada biz olduğumuz sürece, burada Mustafa Bozbey olduğu sürece Bursalıların hakkı ve hukuku yenmeyecektir” diye konuştu.

KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ PROJESİ İPTAL

Göreve geldikleri gibi yaptıkları çalışmalar sonucunda önceden söz verdikleri gibi suya yüzde 25 indirim yaptıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Ardından ‘dilimiz kimliğimizdir’ diyerek Türkçeye sahip çıkmak için tabelalarda beklenen kararı aldıklarını hatırlatan Bozbey, bu kararı da hızlıca uygulamaya alacaklarını anlattı.

Yıllarca mücadelesini verdikleri yol kenarlarındaki otopark sorununu da çözdüklerini ve ücretsiz hale getirdiklerini söyleyen Bozbey, Bursalıların önceki borçlarını da sildiklerini ifade etti. Ayrıca kamuoyunun taleplerini dikkate alarak Atatürk Kapalı Spor Salonu projesinde de değişikliğe gidildiğini dile getiren Başkan Bozbey, “Projede çalışmayı başlattık. 3100 olan seyirci kapasitesini 5000’e çıkarmak üzere yoğun mesai harcıyoruz. Aynı zamanda Kayapa’daki katı atık depolama tesisine de kamuoyunun tepkisi vardı. Doğru bulunmuyordu. Bu projenin de çalışmalarına son verdik. Ortak akılla doğru yer arayışını da başlatmış olduk. Sözlerimizi bir bir tutuyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz” dedi.

“ULAŞAMADIĞIMIZ KISIMLAR VAR”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren daire başkanları ve şirket müdürleriyle mevcut durumun tespiti için toplantılar yaptıklarını anlatan Başkan Bozbey, toplantıların halen devam ettiğini ifade etti. Toplantılar neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarının yaklaşık yüzde 60-70’ine erişebildiklerini hatırlatan Bozbey, “Her geçen gün tespit ettiğimiz borç maalesef ki büyümeye devam etti. Önceki dönem belediye başkanı belediyenin toplam borcunun 7.1 milyar TL olduğunu belirtmişti. Ancak devir teslim esnasında Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve aynı zamanda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, borcun iştiraklerle birlikte 20 milyar TL civarında olduğunu belirtmişti. Bizim ekibimiz gece gündüz çalışarak mevcut durumun yüzde 60-70’inde henüz tespitlerde bulunabildi. Önümüzde zaman var ve ulaşamadığımız kısımlar var. Bu çalışmalar devam ediyor. Tablonun tamamı ortaya çıkınca bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. İlk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcunu yaklaşık 10 milyar 309 milyon civarında tespit ettik. BUSKİ’nin toplam borcunu ise 10 milyar 132 milyon civarında tespit ettik. Bağlı şirketlere baktığımızda toplam olarak değerlendirildiğinde yaklaşık 4 milyar 635 milyon civarında bir borç tespit ettik” diye konuştu.

“SÜRECİN 25 MİLYARI AŞTIĞINI GÖRÜYORUZ”

Önlerinde acı ama gerçek tablo bulunduğunu dile getiren Başkan Bozbey, incelemelerin de henüz daha tamamlanmadığının altını çizdi. Başkan Bozbey, “7.1 milyar ile başlayan ve 20 milyar ile devam eden sürecin şu an 25 milyarı aştığını görüyoruz. Borçlar biner biner değil, milyon milyon değil, milyar milyar artıyor. Peki bu para nerede harcandı? Bir karış metro mu yapıldı? Trafik sorunu çözüldü de bu para mı harcandı? Sahillerimiz mi güzelleşti? Büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapıldı da oraya mı harcandı? Bursa’nın planlama sorunu mu çözüldü? Nereye gitti bu paralar” dedi.

“BURSA BU BEDELLERİ ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ”

Bu parayla nelerin yapılabileceğini de anlatan Başkan Bozbey, “25 milyar TL ile 19 kilometre metro hattı, 110 kilometre hafif raylı sistem, 155 kilometre metrobüs hattı, 2100 adet bin metrekareden kreş, 21 bin adet 60 metrekareden sosyal konut yapılabilirdi. Keşke bu borç, yatırımlar sonucunda olsaydı. O zaman Bursalılar ve bizler bu tabloya daha yapıcı bakabilirdik. Ancak önümüzde belediyeye bağlı şirketlerin ihale ve satın almalarındaki usulsüzlükler ile belediyeye 5 buçuk milyar lira gibi büyük borç yükleyen yeni stat örneği var. Kamuoyunda çok tartışılan T2 hattı var. Eğer metrobüs yapılsaydı şehrin 3 milyar gibi bir avantajı olacaktı. Bunların finansman maliyetlerini de daha konuşmuyoruz. Her geçen gün bunların faiz yükleri üzerine biniyor. Bunun gibi yanlış projelerle Bursa bu bedelleri ödemeye mahkum edildi” diye konuştu.

İŞTİRAKLERDEN ÖRNEKLER

BURKENT ve Tarım AŞ üzerinden de örnekler veren Başkan Bozbey, “Arabayatağı’nda kentsel dönüşüm adı altında yapılan konut projesi var. Seçim öncesi 2+1 dairenin bir buçuk misline ihalesinin yapıldığını görüyoruz. Üstelik hafriyatı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış. 2+1 dairenin maliyeti proje sonucunda yaklaşık 5 milyon TL mal olacak. O bölgede 2+1 daireyi vatandaşlarla kaça takas yapabilirsiniz ya da satabilirsiniz? Diğer bir örnek de Tarım AŞ’den. 10 tır çekicisi için aylık 2.2 milyon artı KDV bedelle getirilmiş. Ödemesi yapılmış. Ancak bu çekicilerden sadece dört tanesi depoya geliyor. Hiç kullanılmıyor. Kilometre işlenmiyor. 6 tanesi ortada bile yok. Bununla birlikte 28 tane farklı binek aracı Tarım AŞ’ye getiriliyor. 28 aracın aylık maliyeti ise araç başına 80 bin liraya yakın. Gerçekten akıl alacak gibi değil. Sadece Tarım AŞ’de fazladan ödenen aylık 5.8 milyon artı KDV bir rakam var” dedi.

“HİZMETLERDE AKSAMA YAŞANMAYACAK”

Yapılan usulsüzlükleri bundan sonra da kamuoyunun paylaşacaklarını anlatan Başkan Bozbey, tüm belediye ve şirketlerdeki işlemlerin bağımsız denetçiler ve müfettişler aracılığıyla yapılacağını anlattı. Bu kötü tabloyu mazeret üretmek amacıyla paylaşmadıklarını dile getiren Bozbey, “Biz yapılanları ve gerçekleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Bundan sonra bu gibi hataların, yanlışların yapılmamasını istiyoruz. Kamuoyunun bu durumlarda daha duyarlı olmasını ve aynı hataların yapılmamasını sağlamak istiyoruz. Görevimiz ve sorumluluğumuz budur. Bursalıların hiç kuşkusu olmasın. Hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmayacak. Seçim zamanında söylediğimiz gibi biz çözümlerle geldik. Bu çözümlerimizi de daha önce açıkladık Tasarruf yapacağız, yanlış proje yapmayacağız. Projelerimizi taraflarla konuşarak, katılımcı bir anlayışla ortaya koyacağız ve uygulayacağız” diye konuştu.

“BURSLARI DA İNCELEMEYE ALDIK”

Nasıl yönetildiği belli olmayan, eski yönetimdeki bazı kişilerin de pay sahibi olduğu, belirsiz kaynaklardan fonlanan ve Büyükşehir Belediyesi’ne hukuki anlamda büyük sıkıntılar yaşatabileceğini belirttiği BURSKOOP konusuna da değinen Bozbey, “Bursları da incelemeye aldık. Gençlerimizin mağdur edilmesi bizim açımızdan doğru değildir. Mağdur etmemek üzere şu an için bir çözüm ürettik. Gençlerimizin burslarını tüm risklere rağmen bugün itibariyle ödedik. Çünkü yasal mevzuata göre dayanak aramamız gerekiyordu. Bunları sağladık. Fakat bundan sonraki süreçte yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşan bir eğitim desteği planlamasını oluşturacağız” dedi.

“ESNAFIMIZ MUTLAKA PARALARINI ALACAK”

Seçim döneminde bazı esnaf odalarıyla anlaşmaların yapıldığının da altını çizen Başkan Bozbey, “Anlaşmaya istinaden hiçbir denetim ve hiçbir kriter dikkate alınmadan dağıtılan ve ihalesi 199 milyon artı KDV olan hediye çeklerini de incelemeye aldık. İhtiyaç sahipleri emin olsun ki bundan sonraki süreçte hak yerini bulacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekten ihtiyaç sahibi hemşerilerimize hizmet eden bir Büyükşehir Belediyesi olacak. Esnafımız da hiç merak etmesin. Esnafımız mutlaka paralarını son kuruşuna kadar alacak. Onların kefili Mustafa Bozbey’dir. Hiç merak etmesinler. Ancak yasa ve yönetmeliklere uygun olmadan, kriterleri belli olmadan dağıtılan milletin parasının nereye gittiği de bizim için önemlidir. Biz onun peşindeyiz. Hak edenlere dağıtılmışsa zaten teşekkür ederiz” diye konuştu.

“AMACIMIZ GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK SAĞLAMAK”

Kart16 uygulamasına da değinen Başkan Bozbey, “İhtiyaç sahibi çok sayıda vatandaşımız olmasına rağmen gerçek ihtiyaç sahiplerine bu kartlar ulaştırılmamış. Bu kartları tek tek tespit etmeye başladık. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da bu kartları vermeye devam edeceğiz. Bizim amacımız, gerçek ihtiyaç sahiplerine bu destekleri sağlamak. Ama görünen o ki dağıtılan birçok çekin gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmediği gördük. Bunları incelemeler sonucunda tespit ederek kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuları bağımsız denetçiler ve müfettişler denetleyecek. Raporları da paylaşacağız. Tüm bunları hayata geçirirken de uzun yıllardır kent yöneticiliği yapmış, projeleri ve çalışmalarıyla kendilerini ispat etmiş yönetici arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Birlikte üreteceğiz. Göreve getirdiğimiz tüm arkadaşlar işlerini layıkıyla yapmakta ve bu görevlerini sonuna kadar hak etmektedir. Tüm Bursa’yı gülümsetme hedefine hep birlikte ulaşacağız” dedi.

19 MAYIS KUTLAMALARININ ADRESİ BELLİ OLDU

Yaşanan başka bir konunu da kendilerini duygusal olarak derinden etkilediğini anlatan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarımızı devraldıktan sonra yaptığımız incelemelerde ne yazık ki hiçbir hemşerimizin ‘30 Ağustos’ ve ‘Atatürk’ hakkında belediye hesaplarına yorum yapamadığını gördük. Ve incelemeye aldık. Gördük ki ‘Atatürk’ ve ‘30 Ağustos’ kelimeleri bu hesaplarda kısıtlanmış. Zaten milli bayramlarımızla ilgili düşüncelerini biliyorduk. Ancak kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında bu kadar ileri gidilebileceğini ummuyorduk. Bir şoku da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutlamak ve kentimizi süslemek için depolarımızı kontrol ederken yaşadık. Nüfusu 3.3 milyon olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin deposunda sadece 10 adet Atatürk bayrağı olduğunu gördük. Ama başka bayraklardan yüzlercesi vardı. Hızlıca Atamızın bayraklarını bastırarak kentimizi boydan boya donattık. Bu konuda tavizimiz yoktur. Gerekli işlemler de başlatılmıştır. Bugün buradaysak, özgürce buraya bir araya gelmişsek Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Hemşerilerimiz merak etmesin. Milli ve dini bayramlarımız artık Bursa’da özgürce, coşkuyla ve huzurla kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Atamızı anmak ve bayramımızı coşkuyla kutlamak için 17-18-19 Mayıs tarihlerinde tüm Bursalıları Hüdavendigar Kent Parkı’na bekliyoruz” diye konuştu.

“KİMSE MERAK ETMESİN, BİZE GÜVENSİN”

Toplantının sonunda araştırmaların bağımsız denetçiler ve müfettişler tarafından devam ettirileceğini söyleyen Bozbey, “Bursa’nın ve Bursalıların hakkını koruyacağımıza dair söz vermiştik. Kimse merak etmesin. Bize güvensin. Biz buradayız. Tecrübelerimiz ve liyakat sahibi ekiplerimizle bu işin de üstesinden geleceğiz. Bursamızı ve Bursalıları gülümsetecek projelere imza atacağız. Gülümseyen Bursa için biz varız, biz hazırız” dedi.