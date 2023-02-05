Bursa, Çanakkale, Afyon... 3 facia gibi kaza, bilanço çok ağır!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:25

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 13:30

Soğuk hava ve kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), valilikler ve belediyelerin uyarılarına rağmen yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kazalar meydana geldi.

Bursa, Çanakkale ve Afyonkarahisar'da meydana gelen 3 trafik kazasında şimdiye kadar 17 yurttaş hayatını kaybetti 42 kişi ise yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Diyarbakır seyahat firmasına ait yolcu otobüsü devrildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nen yapılan açıklamada, içerisinde 3 mürettebat ve 40 yolcunun bulunduğu araçta 8 kişi hayatını kaybederken 35 kişi yaralandı.

Kazanın nedeni, şöforün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilmesi olarak belirtildi.

BİR AİLE YOK OLDU

Bursa'daki akrabalarının düğün törenine ailesiyle birlikte katılmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinden yola çıkan Şuayip Giren (25) yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Şoför Giren dışında araçta bulunan, Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşref Giren (61), Hatice Giren (57) ve Yavuz Selim Mert (4) hayatını kaybetti.

ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Başta AFAD olmak üzere, valilikler ve belediyeler alınan önlem ve uyarıları yayımlamaya devam ederken, sürücülere de kış lastiği takılması, yapılan uyarılara riayet edilmesi, zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarılarında bulunuldu.