Son Dakika... Bursa'da zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 12:15

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:09

Bursa'da saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

4 otomobilin karıştığı kazada Cansu Bağış (23), Serpil Terzi (47), Naz Terzi (15) ile Betül Nur Terzi (25) yaşamını yitirirken, otomobil sürücüleri Yakup Terzi, Özlem Savun, Bünyamin Sivri ile yolcular Defne Naz Savun (8), Özer Yağız Savun (10), Reyhan Mahmasahatova (31) ile Sercan Çalık (34) yaralandı.