Son Dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:52

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:10

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Diyarbakır seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün devrildiği feci kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

35 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bölgeye giden ekipler, ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Dinar ve Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevredeki hastanelere sevk edildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Dinar ilçesi Çay- Dinar yolu Karavezir rampası mevkisinde Diyarbakır'dan Bodrum'a seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsü (3 mürettebat, 40 yolcu) şöforün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilmiştir. Olay yerine ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri ivedilikle görevlendirilmiştir. Kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilmiş olup tedavileri sürmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Kazada yaralanan yolculardan Adem Kara, olay anında yaşananları anlattı. Kara, “Kaza anında ben yarı uyanıktım. Adam (şoför) uyudu mu, uyamadı mı? Ben günah almayayım. Bodrum’a gidiyorduk, kaza 6 gibi oldu. Devrilme anında yarı uyanıktım, aracın uçtuğunu gördüm. Bağırma çağırma oldu” dedi.

Öte yandan, kolundan yaralanan Kara’nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan dün Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

KİMLİKLER BELİRLENDİ

Kazada yaşamını yitirenlerin Fatma Temiz (43), Sultan Nur Özay (41), Sevay Özay (13), İsmail Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç ve Mehmet Tuncer olduğu belirlendi. Diğer yandan otobüs şoförünün Salih C. olduğu tespit edildi. Yaralanan Salih C.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.