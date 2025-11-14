Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da 7 kişi ormandan topladıkları 'mantarlardan' zehirlendi

14.11.2025 09:54:00
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki farklı olayda ormandan topladıkları mantarlardan zehirlenen 5’i aynı aileden, 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kırsal Tekke Mahallesi’nde dün Ferdi G. (29), ağabeyi İlhan G. (34) ile birlikte ormana giderek mantar toplayıp eve getirdi.

Anne Fatmagül G. (60), oğullarının topladığı mantarlarla yemek yaptı. Yemekten yiyen Hayrettin G. (62), Fatmagül G., Ferdi G., Şahin G. (27) ve İlhan G., bir süre sonra rahatsızlandı.

TEDAVİYE ALINDILAR

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvuran ailenin yedikleri mantardan zehirlendiği belirlendi. 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Öte yandan kırsal Çitli Mahallesi’nde yaşayan Harun G. (30) ile Alanyurt Mahallesi’nde yaşayan Kemal B. de (30) ormandan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenerek, hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

