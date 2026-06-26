Bursa'da 89 kamu okulu TÜGVA'nın yaz okulu programına açıldı: 'Devlet okullarının kapıları öğrenciler için açılmalıdır, vakıflar için değil'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) "Renklensin Yaz Okulumuz" sloganıyla düzenleyeceği yaz okulu etkinlikleri Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek.

Vakfın kamuoyuyla paylaştığı programa göre Bursa'da 15 ilçede bulunan toplam 89 devlet okulu yaz okulu faaliyetleri kapsamında kullanılacak.

Programa göre Osmangazi'de 23, Nilüfer'de 18, Yıldırım'da 18, İnegöl'de 5, Gemlik ve Gürsu'da 4'er, Mudanya ve Yenişehir'de 3'er, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, İznik ve Kestel'de 2'şer, Karacabey, Orhaneli ve Keles'te ise birer devlet okulunda yaz okulu etkinlikleri düzenlenecek.

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamusal eğitim hizmetini vakıf ve dernekler aracılığıyla yürütmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"KAMUSAL EĞİTİM ALANI VAKIFLARA BIRAKILIYOR"

Bursa'daki uygulamanın eğitimde kamusallığın aşındırılmasının yeni bir örneği olduğunu ifade eden Bebek, "Bursa'da kamusal eğitim bir kez daha siyasi iktidara yakın vakıf ve derneklerin faaliyet alanına dönüştürülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi eğitim hizmetini vakıflara devretmek değil, kamusal eğitim hakkını güvence altına almaktır" dedi.

Devlet okullarının çocukların bilimsel eğitim alacağı kamusal alanlar olduğunu vurgulayan Bebek, "Bugün Bursa'da onlarca devlet okulu, çocukların bilimsel eğitim alacağı kamusal alanlar olmaktan çıkarılarak iktidara yakın bir vakfın faaliyet alanına dönüştürülmektedir. Bursa'da görev yapan on binlerce öğretmen varken yaz okulu faaliyetleri neden öğretmenler eliyle değil de vakıflar eliyle yürütülmektedir? Bu sorunun kamuoyuna açıklanması gerekiyor" diye konuştu.

"ÇEDES VE PROTOKOLLERLE SÜREÇ DERİNLEŞİYOR"

Yaşananların tekil bir uygulama olmadığını belirten Bebek, son yıllarda eğitim alanında yapılan çeşitli protokollerin laik ve bilimsel eğitim anlayışını zayıflattığını savundu.

"ÇEDES projeleri, çeşitli protokoller ve vakıf iş birlikleri üzerinden laik ve bilimsel eğitim anlayışı sistematik biçimde aşındırılıyor" diyen Bebek, "Okullar eğitim kurumları olmaktan çıkarılıp ideolojik yönlendirme merkezlerine dönüştürülmek isteniyor. Devlet okullarının kapıları öğrenciler için açılmalıdır; vakıflar için değil" ifadelerini kullandı.

"OKULLAR VAKIFLARIN DEĞİL, HALKINDIR"

Kamuya ait eğitim kurumlarının hiçbir vakfın faaliyet alanı haline getirilemeyeceğini söyleyen Bebek, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

"Bursa'da 89 okulun bir vakfın kullanımına açılması eğitimde yaşanan kamusal tasfiyenin en somut örneklerinden biridir" diyen Bebek, "Çocuklarımızı vakıfların değil, bilimsel ve laik eğitimin güvencesine bırakın. Eğitim kamusal bir haktır. Kamusal eğitim tasfiye edilemez. Okullar vakıfların değil, halkındır" ifadelerini kullandı.