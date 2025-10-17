Bursa'da acı ölüm... Ağaçtan ceviz toplarken canından oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Esenköy Mahallesi'ndeki bir tarlada saat 13.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hakan Kozan (55), gittiği tarlasında çıktığı ağaçta ceviz toplamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden adam yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kozan'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.