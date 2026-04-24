Bursa’da baltalı miras kavgası: 4 ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi’nde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
BALTALAR KULLANILDI
Bursada Bugün’ün haberine göre kavga sırasında balta kullanıldığı, 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Olay, mahallede büyük paniğe neden oldu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’si Bursa’daki ihtisas hastanesine sevk edilirken, diğer 2 kişinin İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.