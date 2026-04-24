Bursa’da baltalı miras kavgası: 4 ağır yaralı

Bursa’da baltalı miras kavgası: 4 ağır yaralı

24.04.2026 00:51:00
Bursa’da baltalı miras kavgası: 4 ağır yaralı

 İnegöl’de akrabalar arasında çıkan miras tartışması baltalı kavgaya dönüştü; 4 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi’nde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

 BALTALAR KULLANILDI

Bursada Bugün’ün haberine göre kavga sırasında balta kullanıldığı, 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Olay, mahallede büyük paniğe neden oldu.

 HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’si Bursa’daki ihtisas hastanesine sevk edilirken, diğer 2 kişinin İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

 SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

