Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralı var!

Bursa'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralı var!

8.06.2025 14:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bursa'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralı var!

Mudanya ilçesinde O.Ç. adlı şahıs, yolda karşılaşıp tartıştığı Niyazi Koyun'u bıçakla öldürdü, yanındaki arkadaşı K.T.'yi de yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında bıçaklı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Şeref Sokak üzerinde yürüyen O.Ç., yolda karşılaştığı Niyazi Koyun ve arkadaşı K.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ç., yanındaki bıçakla Niyazi Koyun ve K.T.'yi yaraladı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Niyazi Koyun kurtarılamazken, diğer yaralının tedavisinin devam ettiği aktarıldı. O.Ç. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Bursa #bıçaklı saldırı #ölü ve yaralı

İlgili Haberler

Bursa'da ortalık karıştı! 2 grup arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı
Bursa'da ortalık karıştı! 2 grup arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 1'i bıçakla, 3'ü darp sonucu olmak üzere 4 kişi yaralandı.
İki grup arasında silah, sopa ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!
İki grup arasında silah, sopa ve bıçaklı kavga: Yaralılar var! Antalya'da iki grup arasında çıkan silah, sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ’da mahalle muhtarına bıçaklı saldırı
Tekirdağ’da mahalle muhtarına bıçaklı saldırı Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde mahalle muhtarı, sokaktaki çeşmede aracını yıkaması nedeniyle uyardığı bir şahsın bıçaklı saldırısı sonrası yaralandı.