Bursa'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralı var!

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında bıçaklı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Şeref Sokak üzerinde yürüyen O.Ç., yolda karşılaştığı Niyazi Koyun ve arkadaşı K.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ç., yanındaki bıçakla Niyazi Koyun ve K.T.'yi yaraladı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Niyazi Koyun kurtarılamazken, diğer yaralının tedavisinin devam ettiği aktarıldı. O.Ç. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.