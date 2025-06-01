Bursa'da ortalık karıştı! 2 grup arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı

Yeniceköy Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında Soner A. (30) ve arkadaşı İ.A. ile Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, Soner A., bıçakla Taha A.'yı yaraladı. Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) ise darp edildi. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan Soner A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.