Bursa'da 'burs' vaadiyle dolandırıcılık: Polis, mağdurun arkadaşı gibi davranıp suçüstü yakaladı!

Bursa'da polis merkezine şikayette bulunan bir vatandaş, çeşitli vaatlerle kandırılıp, kiraladığı banka hesabı nedeniyle mağdur olduğunu söyleyip, yardım istedi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı.

İncelemede; şüphelilerin internet ortamında ağlarına düşürdükleri vatandaşları 'iş', 'yüksek kazanç' ve 'burs' vaadiyle ikna ettikleri, ardından banka hesap ve mobil bankacılık bilgilerine ulaştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bu hesapları, yasa dışı para trafiğinde ve başka vatandaşları dolandırmada 'paravan' olarak kullandığı da belirlendi.

POLİS, ŞÜPHELİLERE RANDEVU VERDİ

Şüphelilerin kimliklerini tek tek belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Şüpheliler ile internet üzerinden alıcı gibi temas kuran Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru, şikayetçi mağdurun yanındaki 'ikinci kişi' rolüne bürünerek şüphelilere randevu verdi. Ekipler şüphelilerin izini İstanbul’a kadar sürerken; polis, 'hesabını kiralamak' istediğini söyleyen mağdurun arkadaşı olarak davrandı. Polisin operasyonu ile H.İ. (28), B.A. (28), K.A. (28) ve S.A. (28) isimli 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

2 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Bursa’ya getirilen 4 şüpheliden H.İ. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.