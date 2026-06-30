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Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

30.06.2026 13:57:00
Güncellenme:
AA
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Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır "Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda hamdolsun yangın kontrol altına alındı ve şu an soğutma çalışmaları devam etmekte" açıklamasında bulundu.
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İlçeye bağlı Yörükler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına, 4 helikopter, 10 arazöz, 20 iş makinesi ve 110 personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 12.50 civarında Yörükler Mahallesi'nde, mezarlığın üst tarafında, bir yangın ihbarının kendilerine ulaştığını söyledi.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Orhaneli Belediyesi ve BUSKİ ekipleriyle söz konusu yangına anında müdahale edildiğini belirten Tayır, "Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda hamdolsun yangın kontrol altına alındı ve şu an soğutma çalışmaları devam etmekte" dedi.

Tayır, yurttaşların ve ilçe yollarını kullanan sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Maalesef bu tür acı olaylar genelde insan kaynaklı ihmallerden meydana gelmekte. Dolayısıyla bizler ne kadar çok dikkat edersek ormanlarımızı da yeşilimizi de doğamızı da o kadar korumuş oluruz. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda tüm vatandaşlarımızdan ricada bulunuyorum. Söz konusu yangının söndürülmesiyle alakalı olarak da emeği geçen personellere ve tankerlerle su nakliyesi yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah daha beterinden korusun."

İlgili Konular: #Bursa #Yangın #orman yangını #Orhaneli

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