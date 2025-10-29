Bursa'da dehşet anları! 250 kiloluk kapı küçük kızın üzerine düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen feci olayda, 9 yaşındaki Asmin Ç. ölümden döndü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde yaşandı.

OYUN OYNARKEN DEMİR KAPI ÜZERİNE DEVRİLDİ

İddiaya göre küçük Asmin, bahçede oyun oynadığı sırada yerinden çıkan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki sürgülü demir kapının altında kaldı. Ailesi, çocuğu kapının altından güçlükle çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

KAFATASINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Hastanede yapılan kontrollerde Asmin’in kafatasında kırıklar olduğu belirlendi. Durumu ağır olan küçük kız, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlar, Asmin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ağır demir kapının nasıl devrildiği ve montajında ihmal olup olmadığı araştırılıyor.