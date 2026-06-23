Bursa'da dehşet: İş yerine geldi, tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

Merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde S.S.'nin bulunduğu iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs geldi. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın ardından şüpheli, yanında bulunan tabancayla S.S.‘ye ateş açtı.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan S.S., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.